Ryanair запустив масштабні знижки на авіарейси до 30 листопада

Розповсюджується акція від Ryanair і на авіарейси з/до України.

Ірландський лоукостер Ryanair запустив масштабний розпродаж авіаквитків зі знижкою до 20%.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, під акцію потрапляють 250 тисяч квитків на авіарейси до 30 листопада 2018 року, які повинні бути придбані до 22 квітня 2018 року.

Зазначимо, знижки поширюються і на деякі авіарейси з/до українських аеропортів. Наприклад, квитки на літак зі Львова до Дюссельдорфа на 31 жовтня обійдуться в 25,29 євро (31,61 євро без знижки), а з Києва до Познані – 23,65 євро замість 29,57 євро на 30 жовтня.

Ну а найдешевші квитки на літаки Ryanair з України можна придбати без знижки за 9,99 євро.

Як повідомляв УНІАН. Туризм, Ryanair почне літати з Києва до Берліна вже з вересня 2018 року. Таким чином, кількість маршрутів від авіакомпанії Ryanair з Києва збільшилася до 11, ще 5 маршрутів будуть зі Львова. Більшість з них запускаються з кінця жовтня – початку листопада 2018 року.

До речі, на рейси з Києва в Берлін також поширюється дія акції від Ryanair. Наприклад, квиток на 5 вересня обійдеться в 36,71 євро замість 40,79 євро.