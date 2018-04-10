Ryanair запустив масштабні знижки на авіарейси до 30 листопада

11:49, 10 квітня 2018
Новини туризму
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Торкнеться акція від Ryanair і авіарейси з/в Україну / Фото REUTERS

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, під акцію потрапляють 250 тисяч квитків на авіарейси до 30 листопада 2018 року, які повинні бути придбані до 22 квітня 2018 року.

Знижки від Ryanair / Скріншот

Зазначимо, знижки поширюються і на деякі авіарейси з/до українських аеропортів. Наприклад, квитки на літак зі Львова до Дюссельдорфа на 31 жовтня обійдуться в 25,29 євро (31,61 євро без знижки), а з Києва до Познані – 23,65 євро замість 29,57 євро на 30 жовтня.

Квитки на рейс Львів - Дюссельдорф / Скріншот
Квитки на рейс Київ - Познань / Скріншот

Ну а найдешевші квитки на літаки Ryanair з України можна придбати без знижки за 9,99 євро.

Квитки на рейс Київ - Гданськ / Скріншот

Як повідомляв УНІАН. Туризм, Ryanair почне літати з Києва до Берліна вже з вересня 2018 року. Таким чином, кількість маршрутів від авіакомпанії Ryanair з Києва збільшилася до 11, ще 5 маршрутів будуть зі Львова. Більшість з них запускаються з кінця жовтня – початку листопада 2018 року.

До речі, на рейси з Києва в Берлін також поширюється дія акції від Ryanair. Наприклад, квиток на 5 вересня обійдеться в 36,71 євро замість 40,79 євро.

Квитки на рейс Київ - Берлін / Скріншот

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Теги: #Європа#Україна#авіарейс#Ryanair#авіаквитки#знижки#подорожі