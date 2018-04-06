Ryanair почне літати з Києва до Берліна вже з вересня

Таким чином, кількість маршрутів від авіакомпанії Ryanair з Києва збільшиться до 11.

Ірландський лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ - Берлін. Перший такий рейс запланований на 3 вересня - а це майже на два місяці раніше, ніж компанія планувала починати рейси з Києва спочатку. При цьому в попередньому списку Берліну не було.

Як свідчать дані на сайті Ryanair, квитки з Києва до Берліна і назад вже можна купити на понеділок, 3 вересня. Коштуватиме квиток в один кінець від 27,53 євро.

Згідно з інформацією на сайті, рейс Київ (Бориспіль) - Берлін (Щенефельд) і назад буде літати чотири рази на тиждень - в понеділок, середу, п'ятницю та неділю.

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Таким чином, кількість маршрутів від авіакомпанії Ryanair з Києва збільшиться до 11.

Як повідомляв УНІАН , наприкінці березня 2018 року українська сторона уклала контракт з ірландським лоукостером Ryanair. Спочатку повідомлялося, що авіакомпанія відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро з кінця жовтня - початку листопада.

Зокрема, повідомлялося, що з Києва авіакомпанія буде літати в Барселону 4 рази в тиждень, Братиславу (3), Варшаву (4), Вільнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краків (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5). Зі Львова до Варшави (3), Дюссельдорф (3), Краків (3), Меммінген (2) і Лондона (аеропорт Лутон) 3 рейси на тиждень.