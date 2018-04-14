Чеський наземний лоукост відкриває рейси до Праги з Ужгорода та Мукачева

Поїздка відбуватиметься двома видами транспорту.

Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запускає у продаж квитки на рейс з Ужгорода та Мукачева до Праги.

Як повідомляє ТСН.ua, сполучення між Закарпаттям та столицею Чехії відбуватиметься двома видами транспорту - спершу автобусом, а потім фірмовим жовтим поїздом компанії. Поїздка не буде прямою, а відбуватиметься з пересадкою у словацькому місті Кошице. Звідти пасажири їхатимуть залізницею.

Вартість найдешевшого квитка складатиме 18 євро 50 сентів. Проте у доступі будуть спальні вагони, тоді ціна за квиток зростає до 22 євро 10 центів.

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Купити квитки можна в Інтернеті, за допомогою мобільного додатку, також можна придбати їх безпосередньо в автобусі. Із Ужгорода та Мукачева перевезення відбуватимуть на партнерських автобусах з відповідною позначкою.

Нагадаємо, ірландський лоукост Ryanair відкрив продаж квитків на прямі рейси Київ-Берлін. Перший такий має відбутися 3 вересня. Літак здійснюватиме рейси чотири рази на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі.