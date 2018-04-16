В Австралії акули напали на двох серферів (відео)

Серфери каталися у відкритому океані, обом вдалося вижити.

В Австралії акули напали на двох серферів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Серфери каталися у відкритому океані. 37-річному чоловіку, незважаючи на серйозні травми обох ніг, вдалося допливти до берега.

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Після надання першої допомоги медики відправили його на вертольоті в лікарню. За одну ногу акула вкусила й 41-річного серфінгіста. Пошкодження не критичне, тварина залишила сліди зубів на його дошці.

Раніше в Мережі з'явилося відео нападу великої мурени на дайвера.