В Австралії акули напали на двох серферів (відео)
20:14, 16 квітня 2018Новини туризму
90
Серфери каталися у відкритому океані, обом вдалося вижити.
В Австралії акули напали на двох серферів
В Австралії акули напали на двох серферів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Серфери каталися у відкритому океані. 37-річному чоловіку, незважаючи на серйозні травми обох ніг, вдалося допливти до берега.
Читайте такожУ сад британця під час чаювання з неба впала мертва акула (фото)
Після надання першої допомоги медики відправили його на вертольоті в лікарню. За одну ногу акула вкусила й 41-річного серфінгіста. Пошкодження не критичне, тварина залишила сліди зубів на його дошці.
Раніше в Мережі з'явилося відео нападу великої мурени на дайвера.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter