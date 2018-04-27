Wizz Air планує в 2018 році перевезти вдвічі більше українських пасажирів

На даний момент Wizz Air забезпечує 35% пасажиропотоку аеропорту "Київ".

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує перевезти 1,5 млн пасажирів з України за підсумками 2018 року, що на 95% більше порівняно з 2017 роком.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора авіакомпанії Wizz Air Стівен Джонс на прес-конференції.

«Ми плануємо перевезти 1,5 млн пасажирів з України», - сказав він.

Джонс зазначив, що в цілому компанія планує перевезти 35 млн пасажирів в цьому році.

«У минулому році ми виросли на 24%, а в цьому році ми плануємо збільшити кількість перевезених пасажирів на 20% - до 35 млн пасажирів», - сказав він.

У свою чергу заступник гендиректора аеропорту "Київ" Валерій Поліщук повідомив, що на даний момент Wizz Air забезпечує 35% пасажиропотоку аеропорту.

"Частка Wizz Air в нашому аеропорту становить 35%. Понад 20 маршрутів компанія відкрила з нашого аеропорту. У нас дуже тісна співпраця ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2018 року Wizz Air оголосила про запуск трьох нових маршрутів з Києва в найближчі місяці - в Берлін, Франкфурт і Відень.