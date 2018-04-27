Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва

Невдовзі угорський лоукостер літатиме з Києва до Берліна, Франкфурта та Відня, квитки - вже на сайті.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує відкрити три нові рейси з аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського до Франкфурт-на-Майні та Берліна (Німеччина) з 1 липня і до Відня (Австрія) з 28 жовтня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора авіакомпанії Wizz Air Стівен Джонс на прес-конференції.

"Хочу повідомити про відкриття 3 нових маршрутів з аеропорту Києва. Ми будемо мати нові маршрути до Франкфурта і Берліна (Шенефельд) з 1 липня, а до Відня маршрут відкриється 28 жовтня", - сказав він.

Зазначимо, згідно з інформацією на сайті Wizz Air, всі рейси будуть здійснюватися щодня, а вартість квитків стартує з 980 гривень в один бік. Квитки вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, нещодавно лоукостер Wizz Air зайшов до аеропорта Харкова, звідки вже почав літати до німецького Дортмунда, з червня літатиме до польського Катовіце, а з листопада - до австрійського Відня.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air виконує рейси за більш ніж 600 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 141 напрям в 44 країнах. Персонал компанії - близько 3500 осіб.

Наразі український ринок обслуговують три літаки A320, які базуються в київському аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського.