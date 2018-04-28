МАУ відновила рейс з Чернівців у Мілан
12:59, 28 квітня 2018Новини туризму
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Перельоти будуть здійснюватися в літній період два рази в тиждень.
МАУ відновила рейс з Чернівців в Мілан / фото simpletravel.info
Авіакомпанія МАУ відновила виконання рейсів Чернівці - Мілан (Бергамо). Вже відбувся перший у новому сезоні політ по цьому маршруту.
Про це повідомляє ЦТС.
Вильоти з Чернівців плануються о 22:55, прибуття в Бергамо о 00:25 за місцевим часом, у зворотному напрямку - виліт о 1:25 прибуття о 4:55.
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Рейси будуть виконуватися на літаку Embraer E-190 з 104 посадочними місцями.
Перельоти з Чернівців в Мілан будуть здійснюватися в літній період два рази на тиждень - по п'ятницях і неділях.
Раніше повідомлялося, що МАУ запустила прямий рейс між Львовом і Барселоною.
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