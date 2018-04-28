МАУ відновила рейс з Чернівців у Мілан

Перельоти будуть здійснюватися в літній період два рази в тиждень.

Авіакомпанія МАУ відновила виконання рейсів Чернівці - Мілан (Бергамо). Вже відбувся перший у новому сезоні політ по цьому маршруту.

Про це повідомляє ЦТС.

Вильоти з Чернівців плануються о 22:55, прибуття в Бергамо о 00:25 за місцевим часом, у зворотному напрямку - виліт о 1:25 прибуття о 4:55.

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Рейси будуть виконуватися на літаку Embraer E-190 з 104 посадочними місцями.

Перельоти з Чернівців в Мілан будуть здійснюватися в літній період два рази на тиждень - по п'ятницях і неділях.

Раніше повідомлялося, що МАУ запустила прямий рейс між Львовом і Барселоною.