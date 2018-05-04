Flydubai тимчасово ввів дитячий тариф у 2 долари на рейси з Києва та Одеси в Дубай

Спеціальна пропозиція діє для подорожей економ-класом в період з 10 травня по 13 липня 2018 року, а забронювати його потрібно до 21 травня.

Flydubai тимчасово ввів спеціальний тариф 2 долара на дитячі квитки в найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Дубай за умови одночасного бронювання перельоту в обидва боки на дорослого і дитину.

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Як повідомляє avianews.com, спеціальна пропозиція діє для подорожей економ-класом з Києва чи Одеси в Дубай і назад в період з 10 травня по 13 липня 2018 року.

Водночас крім тарифу 2 долара на дитину необхідно буде сплатити також обов'язкові податки і збори.

Спеціальна пропозиція діє для бронювання до 21 травня.

На даний момент Flydubai виконує щоденні рейси з київського аеропорту Жуляни в Дубай. З Одеси в Дубай авіакомпанія літає чотири рази на тиждень.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Тепер для поїздок в цю країну українцям необхідний лише біометричний паспорт.