Подарунок під ялинку: з сьогоднішнього дня починає діяти безвіз з ОАЕ
07:48, 31 грудня 2017Новини туризму
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З сьогоднішнього дня для поїздок в ОАЕ необхідний лише біометричний паспорт.
Дубай / REUTERS
31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).
Читайте такожНапередодні нового року українці отримають безвіз з ОАЕЗа словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, відтепер громадяни України можуть подорожувати в ОАЕ без віз строком до 30 днів з біометричними паспортами.
Раніше МЗС повідомляло про проведення переговорів ще з 20 країнами про запровадження безвізового режиму.
Як повідомляв УНІАН, 14 грудняМЗС розповів про умови дії безвізового режиму з ОАЕ. Зокрема, там поінформували про паспортні вимоги і термін перебування громадян України в ОАЕ.
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