Подарунок під ялинку: з сьогоднішнього дня починає діяти безвіз з ОАЕ

31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Читайте такожНапередодні нового року українці отримають безвіз з ОАЕЗа словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, відтепер громадяни України можуть подорожувати в ОАЕ без віз строком до 30 днів з біометричними паспортами.

Раніше МЗС повідомляло про проведення переговорів ще з 20 країнами про запровадження безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудняМЗС розповів про умови дії безвізового режиму з ОАЕ. Зокрема, там поінформували про паспортні вимоги і термін перебування громадян України в ОАЕ.