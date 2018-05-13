З центру Києва прибрали лондонський двоповерховий автобус

Лондонську пам'ятку розмістили на вулиці Городецького на початку двохтисячних років.

У Києві прибрали двоповерховий автобус, який був розміщений навпроти кінотеатру «Україна».

Про це повідомляє «Информатор» з посиланням на Telegram керівника апарату Голосіївської РДА Тимура Ткаченка.

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Лондонську пам'ятку розмістили на вулиці Городецького на початку 2000-х років. Автобус придбав і встановив заклад Warsteiner Pub більше 15 років тому. У ньому обладнали касу компанії Parter.ua.

Відзначається, що червоний лондонський автобус – справжній Route Master 1965 року випуску, з відкритою задньою площадкою. Всього було виготовлено близько 2500 штук. В кінці 90-х їх стали розпродавати в європейські країни – під кафе, для екскурсійних маршрутів. Зараз у Лондоні таких моделей вже не залишилося, останній проводили на пенсію минулого року.

«Цей примірник ми купили в 1999-му, довго домовлялися з іноземними партнерами, на нього навіть черга стояла. Так що наш красень – єдиний в Україні», — розповів «Цікавого Києва» директор закладу Warsteiner Pub Леонід Жаріков.

Автобус не використовували під кафе, тому що він знаходився на проїжджій частині. «Ставити його в іншому районі, серед новобудов, не має сенсу. Кілька разів автобус виїжджав на свята Хрещатик, але такі виїзди для нас завжди проблематичні. Треба постійно стежити за тим, щоб від нього нічого не відірвали і не розтягнули на сувеніри. Тут він під боком, завжди можна доглянути, все в порядку, і забезпечити надійну охорону», – пояснює Жаріков.

Раніше директор Warsteiner Pub вже ділився інформацією, що в Печерській райадміністрації вважають, що автобус комусь заважає, і постійно намагаються прибрати його. «Незрозуміло, навіщо це робити? Людям дуже подобається такий «сусід», вони посміхаються, цікавляться, фотографують. А одна англійка, коли побачила рідний транспорт, навіть поцілувала його», — поділився Жаріков.

Наразі автобус-пам'ятку прибрали. А керівник апарату Голосіївської РДА Олексій Ткаченко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що невідомо коли і чому це сталося.

Раніше повідомлялося, що 11 травня під будівлі Апеляційного суду Києва вкрали мотоцикл брата нардепа Мустафи Найєма юриста Маси Найєма.