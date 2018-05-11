З-під суду викрали мотоцикл брата нардепа Найєма

12:57, 11 травня 2018
Політика
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Брат Найєма оприлюднив фотографію свого мотоцикла / фото Masi Nayyem, Facebook

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Про це сам потерпілий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Щойно під апеляційним судом викрали мій мотоцикл. Біла Honda. Приїхав сюди о 09:23. Я нікого не підозрюю. Це банальне викрадення», – повідомив Масі Найєм близько 11 години.

Найєм опублікував фотографію свого мотоцикла.

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Теги: #викрадення#мотоцикл