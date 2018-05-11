З-під суду викрали мотоцикл брата нардепа Найєма

За словами Масі Найєма, він приїхав до будівлі апеляційного суду у 09:23, а коли вийшов - мотоцикла вже не було.

Сьогодні, 11 травня, з-під будівлі Апеляційного суду Києва вкрали мотоцикл брата нардепа Мустафи Найєма юриста Масі Найєма. Читайте такожПоліція надала депутату Найєму охорону Про це сам потерпілий повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Щойно під апеляційним судом викрали мій мотоцикл. Біла Honda. Приїхав сюди о 09:23. Я нікого не підозрюю. Це банальне викрадення», – повідомив Масі Найєм близько 11 години. Найєм опублікував фотографію свого мотоцикла.

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