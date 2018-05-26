Авіакомпанія YanAir відновила рейси Одеса - Тель-Авів
Українська авіакомпанія YanAir відновила рейси Одеса - Тель-Авів (Ізраїль).
Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Одеса», 24 травня зазначена авіакомпанія виконала свій перший цього року регулярний рейс між Одесою і Тель-Авівом.
«Відтепер рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по четвергах і неділях», - повідомили в аеропорту.
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По четвергах виліт з Одеси о 14.00, прибуття до Ізраїлю - о 16.50. Зворотний виліт - о 9.30, прибуття в Україну - о 12.20.
По неділях відправлення з Одеси - о 17.00, прибуття до Тель-Авіва — о 19.50. Виліт з Тель-Авіва - о 20.40, прибуття до Одеси - о 23.30.
Тривалість польоту - 2 години 50 хвилин. Рейси виконуються на літаках Boeing 737-400.
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.
До складу флоту YanAir входить два літаки Boeing B737-400, два літаки Boeing B737-300, Airbus A320 і Airbus A321.
Як повідомляв УНІАН, естонська авіакомпанія Nordica Aviation відновила рейси Одеса-Таллінн.