У Львівській області для туристів відкриють легендарний "Замок мушкетерів"

Вже наступного року туристам обіцяють показати розкішні зали Свірзького замку.

Навесні 2019 року Свірзький замок на Львівщині планують відкрити для туристів. Відвідувачі зможуть побачити старовинні покої легендарної твердині, де неодноразово знімали кіно, зокрема фільм про трьох мушкетерів, а ще побачити галереї і виставки, які тут організовують.

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Про це розповів голова Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів Богдан Гой сайту "Твоє місто".

Зараз замок закритий для відвідувачів. Туристи можуть подивитися тільки його фасади і двір. Свірж часто відвідують туристичні групи, які оглядають замки так званої "Золотої підкови Львівщини", куди відносяться Олеський, Підгорецький, Золочівський, а іноді ще й Старосільський замки.

"Ми хочемо зробити замок відкритим для людей, але до цього треба підготуватися. Якщо ми відкриємо замок прямо зараз, то його просто знищать дуже швидко. Це пов'язано з тим, що в замку немає структури, яка б обслуговувала його, ремонтувала і стежила б, щоб його не розікрали", - розповів Гой.

У Свірзькому замку планують організовувати виставки, які б приваблювали мандрівників з України та зарубіжжя. Зокрема, тут хочуть представляти твори сучасного мистецтва з застосуванням інтерактивних технологій.

Зараз Свірзьким замком завідує Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів. Відомство шукає кошти для його реставрації.

Свірзький замок розташований в Перемишлянському районі Львівської області. Перші згадки про нього датуються 1530 роком, коли замок належав роду Свірзьких. Сучасного вигляду він набув у середині XVII століття, коли перейшов у власність графа Цетнера і належав його нащадкам до XIX століття. Найбільших пошкоджень замок зазнав під час Першої світової війни - його спалили російські війська. У міжвоєнні роки замок спробували відреставрувати. Реставраційні роботи проводилися в 1975-1983 роках.