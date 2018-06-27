Римські канікули: які місця слід обов'язково відвідати у Вічному місті (фоторепортаж)

Топ-10 місць у Римі, куди обов'язково слід сходити туристам під час подорожі до міста.

Вічне місто Рим традиційно є одним з найулюбленіших місць відпочинку туристів зі всього світу. І не дивно, адже столиці Італії є чим порадувати навіть найдосвідченіших туристів.

Популярний сервіс для мандрівників Tripadvisor визначив топ-10 місць у Римі, які обов'язково слід відвідати туристам під час подорожі до міста.

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1. Базиліка Санта Марія Маджоре - папська базиліка, одна з чотирьох головних базилік Риму. Входить до списку семи римських паломницьких базилік. Датою її заснування вважається 356 рік, коли на цьому місці була побудована церква. Пізніше її змінила базиліка, побудована в 440-х роках папою Сикстом III і присвячена Богоматері. Багато пап, прагнучи зробити цю вельми шановану римську церкву ще прекраснішою, добудовували і прикрашали її. Наприклад, її дзвіниця, найвища в Римі (75 м), датується 1377 роком. Нинішній фасад з портиком і лоджією побудував у 1740-х роках архітектор Фердінандо Фуга. У лоджії, на стіні, що представляє собою старий фасад церкви, зберігся мозаїчний декор початку XIV ст.

2. Пантеон - будівля «храм всіх богів», що розташовується на площі Пьяцца-делла-Ротонда (Piazza della Rotonda). Відбудована після пожежі за правління імператора Адріана близько 126 року н. е. на місці храму того ж найменування, збудованого Марком Віпсанієм Агріппою в I ст. н. е. за правління Авґуста. У Середньовіччі Пантеон частково перероблявся. У VII столітті Пантеон було освячено як церкву Святої Марії та всіх мучеників. Тепер римський Пантеон є національним мавзолеєм, місцем поховання видатних людей - зокрема, тут поховані Рафаель та королі Віктор Еммануїл II й Умберто I.

3. Колізей, раніше Амфітеатр Флавіїв, - найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, символ імператорської могутності. Розташований у Римі, в улоговині між Есквілінським, Палатинським Целійським пагорбами, на тому місці, де колись був ставок, що належав до "Золотого Будинку" Нерона. Вміщав близько 50000 глядачів. Довгий час Колізей був для жителів Рима та гостей міста головним місцем розважальних видовищ, таких як бої гладіаторів, цькування диких звірів, морські битви. Попри всі незгоди Колізею упродовж століть, його руїни, хоча і позбавлені минулого зовнішнього і внутрішнього оздоблення, донині справляють сильне враження своєю суворою величністю і дають достатньо ясне поняття про те, якими величними були його розташування і архітектура.

4. Римський Форум - площа в центрі Стародавнього Риму разом з прилеглими будівлями. Спочатку на ній розташовувався ринок, пізніше вона включила в себе коміції (замість народних зібрань), курію (замість засідань Сената) та набула також політичні функції. Форум служив центром суспільного життя, та з повсякденного спілкування людей еволюціонувало тематичне спілкування, що носить всі ознаки того, що ми сьогодні називаємо форумом.

5. Галерея Борезе - картинна галерея і колекція античного мистецтва у Римі. Заснована у 17 столітті кардиналом Шипіоне Боргезе в прекрасному палаці. Зокрема, у Боргезе зберігаються твори видатних художників: Рафаеля, Мікеланджело да Караваджо, Тіціана, Корреджо, Ван Дейка та інших.

6. Фонтан Треві - найбільший фонтан у Римі, заввишки 25,9 метрів та 19,8 метрів завширшки. Збудований у 1735 році і є найбільш «амбіційним» фонтаном в Римі в стилі бароко. Існує повір'я, що людина, яка кинула в нього монетку, приїде до Рим ще раз. Дві монети - любовна зустріч. Три - весілля. Чотири монети - багатство. П'ять монет - розлука. Грошова сума, яку щорічно «виловлюють» з фонтану комунальні служби, досягає інколи 1,4 млн євро. У правій частині фонтану розташовані «трубочки закоханих». За повір'ям, молоді пари, попившие води з них, будуть любити один одного і жити в злагоді до самої старості.

7. Трастевере - район вузьких середньовічних вуличок на західному березі Тибру в Римі, на південь від Ватикану і Борґо. Займає східний схил пагорба Янікул. У глибоку давнину цим берегом Тибру володіли етруски; потім тут селилися іноземці, переважно сирійці та євреї. З III століття тут існує базиліка Санта Марія ін Трастевере, яка до цього дня займає центральне положення в районі. Церква Санта Чечілія ін Трастевере була побудована в V столітті, перебудована в XII ст. і отримала свій нинішній фасад в 1725 року. Обидва храми багаті творами живопису та скульптури роботи П'єтро Кавалліні, Гвідо Рені, Доменікіно та інших майстрів.

8. П'яцца-Навона - римська площа у формі витягнутого з півдня на північ прямокутника. Розбудована на місці цирку Доміціана. З XV століття до 1869 - місце знаходження міського ринку. Забудовувалася у XVII столітті в стилі бароко. Відома своїми фонтанами: Фонтан чотирьох річок, Фонтан Мавра та Фонтан Нептуна.

9. Замок Святого Ангела - архітектурна пам'ятка Риму, яка була спочатку гробницею, потім замком, резиденцією пап, сховищем їх цінностей і одночасно в'язницею. В наші дні є музеєм.

10. Собор Святого Петра - католицький храм, найбільша споруда Ватикану та найбільша християнська церква у світі. Саме тут проводить служби Папа Римський. Собор також входить у десятку найвищих церков світу, є однією із чотирьох патріарших базилік Риму та церемоніальним центром Римської католицької Церкви. Посідає перше місце у списку семи паломницьких базилік Риму. Баня собору є одним із символів Риму. Над його створенням працювало кілька поколінь великих майстрів: Браманте, Рафаель, Мікеланджело, Берніні. Місткість близько 60 000 чоловік + 400 тис. осіб на однойменній площі.