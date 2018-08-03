Китайці побудували розкішний готель у вигляді величезного пончика (відео)
14:59, 03 серпня 2018Новини туризму
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Китайський готель Sheraton Huzhou має овальний дизайн і нагадує гігантський пончик.
Китайці побудували розкішний готель у вигляді величезного пончика
Розташований комплекс в популярному серед туристів місті – Хучжоу.
Спроектував 27-поверхову будівлю готелю відомий архітектор Ма Янсонг.
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У готелі 321 номер, включаючи президентські апартаменти. Два підводних поверхи знаходяться під водою, замикаючи овал будівлі.
Фойє готелю вимощено білим афганським нефритом і бразильським камінням «Око тигра». На стелі лобі приголомшлива композиція з кристалів Swarovski.
Найдешевший номер у готелі коштує близько 200 доларів.
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