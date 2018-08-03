Китайці побудували розкішний готель у вигляді величезного пончика (відео)

Китайський готель Sheraton Huzhou має овальний дизайн і нагадує гігантський пончик.

Розташований комплекс в популярному серед туристів місті – Хучжоу.

Спроектував 27-поверхову будівлю готелю відомий архітектор Ма Янсонг.

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У готелі 321 номер, включаючи президентські апартаменти. Два підводних поверхи знаходяться під водою, замикаючи овал будівлі.

Фойє готелю вимощено білим афганським нефритом і бразильським камінням «Око тигра». На стелі лобі приголомшлива композиція з кристалів Swarovski.

Найдешевший номер у готелі коштує близько 200 доларів.

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