В аеропорту "Жуляни" в 2,5 рази подорожчало паркування

Тепер плата для паркування автомобілів біля терміналу становить 300 грн на добу.

В аеропорту Жуляни в 2,5 рази збільшили вартість добового паркування для легкових автомобілів.

Читайте такожRyanair суттєво скоротить розмір багажу для безкоштовного провезення

Якщо раніше залишити машину перед терміналом можна було за 120 грн на добу, то тепер плата становить 300 грн на добу, передає avianews.com.

Також збільшена вартість годинної стоянки для легкових автомобілів з 30 грн до 40 грн за годину.

Підвищення також торкнулося розміщення на парковці мікроавтобусів і автобусів.

Паркінг мікроавтобусів збільшено з 30 грн до 40 грн, а добова стоянка — з 140 грн. до 300 грн.

Погодинний тариф для автобусів залишився на колишньому рівні 40 грн, а ціна добової стоянки піднялася зі 160 грн до 300 грн.