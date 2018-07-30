У «Жулянах» будують нову секцію міжнародного терміналу (фото)

Проект збільшення площі передбачає будівництво нової секції у правому крилі будівлі площею 9,5 тис. кв. метрів.

В аеропорту «Жуляни» («Київ» імені Ігоря Сікорського) будівельники розпочали роботи зі встановлення каркасу нової секції міжнародного терміналу А в рамках робіт з розширення аеровокзального комплексу.

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Проект збільшення площі передбачає будівництво нової секції у правому крилі будівлі площею 9,5 тис. кв. метрів. Площа існуючого терміналу А становить 14 тис. кв. метрів, повідомляє Avianews.

Як відзначають в «Жулянах», це дозволить збільшити кількість стійок реєстрації, кабін паспортного контролю і пунктів авіабезпеки. Роботи планується завершити в травні 2019 року. Витрати на будівництво оператор аеропорту «Майстер-Авіа» оцінює в 500 млн грн.

У зв'язку з необхідністю виділити місце для будівельної техніки аеропорт віддав під ці цілі частину зони паркування та попередив про можливий дефіцит місць для стоянки автомобілів через це.

У травні в «Жулянах» збільшили зону обслуговування пасажирів міжнародних рейсів за рахунок використання незадіяних потужностей внутрішнього терміналу Д. Тепер пасажири, які прилетіли в «Жуляни» з-за кордону, потрапляють в міжнародну зону терміналу Д, де проходять паспортний контроль, після чого прямують критим коридором через льотне поле в термінал А, де розташовані багажні каруселі.