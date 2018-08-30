Лоукост Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з України

Wizz Air відкриває нові рейси в Бремен, Ригу, Біллун, а також з аеропорту «Львів» – в Копенгаген і з грудня 2018 року – у Франкфурт-Хан.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкриває п'ять нових маршрутів з України.

Про це на прес-конференції повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, передає кореспондент УНІАН.

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Зокрема, в березні 2019 року з київського аеропорту «Жуляни» Wizz Аir відкриває нові рейси до Бремена (Німеччина), Риги (Латвія), Біллунна (Данія), а також з аеропорту «Львів» - до Копенгагена (Данія) і з грудня 2018 року - до Франкфурт-Хану (Німеччина).

Згідно з інформацією перевізника, рейс Київ - Рига стартує 2 березня 2019 року і здійснюватиметься щовівторка, щочетверга і щосуботи.

Рейс Київ - Бремен стартує 1 березня і здійснюватиметься щопонеділка і щоп'ятниці; Київ - Біллунн - з 2 березня також двічі на тиждень щовівторка і щосуботи; польоти за маршрутом Львів - Копенгаген почнуться 3 березня і здійснюватимуться щосереди і щонеділі, Львів - Франкфурт-Хан - щопонеділка і щоп'ятниців з 14 грудня 2018 року.

За словами Джонса, ціни на квитки за новими напрямками стартують від 759 грн.

Він також повідомив про плани базувати вже четвертий літак Wizz Аir у Києві.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси за більш ніж 600 маршрутами з 25 баз, поєднуючи 141 напрямок у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається зі 104 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

В даний момент український ринок обслуговують три літаки A320, які базуються в київському аеропорту «Жуляни».

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" почала продаж квитків на поїзд "чотирьох столиць" Київ-Рига, який буде курсувати через Мінськ та Вільнюс. Вартість квитка у вагоні купе по маршруту Києва-Рига буде становити 2 219,11 грн, у вагон СВ - 4 428,17 грн.