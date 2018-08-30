У складі поїзда буде курсувати 10 вагонів, з них 9 купе і 1 вагон класу люкс. У 6-му вагоні купе будуть розділені на чоловічі і жіночі.

"Укрзалізниця" почала продаж квитків на поїзд "чотирьох столиць" Київ-Рига, який буде курсувати через Мінськ та Вільнюс.

Про це написав в. о. голови правління залізничної компанії Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що ціни "намагалися зробити максимально доступними".

Так, вартість квитка в вагоні купе по маршруту Київ-Рига буде коштувати 2 219,11 грн, у вагон СВ - 4 428,17 грн.

З Києва до Вільнюса у вагоні купе квиток обійдеться в 1 640,62 грн, а СВ - 3 271,78 грн.

Купейні квитки Київ-Мінськ коштуватимуть 1 853,98 грн, СВ - 3 574,69 грн.

Зазначимо, що ціна вказана в одну сторону і може відрізнятися від фактичної.

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Як відзначили в прес-службі "Укрзалізниці", тарифи на проїзд у даному поїзді встановлювалися за погодженням залізничних адміністрацій чотирьох країн.

"Вартість проїзду зазначена з урахуванням вартості постільної білизни (для купейного вагона 30 грн, для вагону СВ 40 грн) та комісійного збору - 20 грн. Ціна квитка залежить від курсу швейцарського франка", - сказано в повідомленні.

Новий поїзд № 32/31 Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 13:42 і прибуватиме до Риги на наступний день о 09:05. Назад він відправлятиметься об 11:10 і прибуватиме в столицю України в 6:42.

При курсуванні в напрямку Риги поїзд робитиме зупинки о 23:35 у Мінську та в 00:25 у Вільнюсі. При курсуванні в напрямку Києва - в 15:48 у Вільнюсі і в 20:17 у Мінську.

Крім того, поїзд робитиме зупинки на станціях Словечно, Калінковічі, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава.

У складі поїзда буде курсувати 10 вагонів, з них 9 купе і 1 вагон класу люкс. У 6-му вагоні купе будуть розділені на чоловічі і жіночі.

Кравцов додав, що новий поїзд відправиться з Києва в перший рейс вже 28 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що пасажирський потяг "чотирьох столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига буде запущений з 28 вересня цього року.

За словами в. о. голови «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, поїзд в Ригу через Мінськ та Вільнюс буде їхати 19 годин.

У лютому Кравцов в інтерв'ю УНІАН повідомив, що вартість квитка у купейному вагоні в Ригу становитиме близько 1855 грн (59 євро).

У квітні «Укрзалізниця» закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу для запуску потягу за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.