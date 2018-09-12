У Берліні будують християнську церкву, синагогу і мечеть під одним дахом (відео)
13:45, 12 вересня 2018Новини туризму
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Завершити будівництво мультикультурного проекту під назвою House of One планують у 2019 році.
У Берліні збудують християнську церкву, синагогу і мечеть під одним дахом
У столиці Німеччини Берліні будують християнську церкву, синагогу і мечеть під одним дахом. Проект отримав назву House of One.
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Як удеться в сюжеті ТСН, головною залою стане вітальня, де представники різних релігій будуть зустрічатися і знайомитися.
А поки храм не зведений, пастори уже проводять спільні молитви. Наприклад, вчора тут вшанували жертв теракту 11 вересня у США.
Проект церкви започаткували у 2011 році, а завершити будівництво планують у 2019 році.
Зазначимо, німецька столиця відома своєю мультикультурністю, адже сюди з'їжджаються жити не лише люди з усієї Німеччини, але й з усього світу.
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2018 року перший "український" рейс Ryanair відлетів з Києва до Берліна.
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