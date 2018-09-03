Перший "український" рейс Ryanair відлетів з Києва до Берліна (фоторепортаж)

Прихід Ryanair до України вдався лише з другої спроби, повноцінно компанія почне виконувати українські рейси вже з жовтня цього року.

Ірландський лоукостер Ryanair сьогодні, 3 вересня 2018 року, здійснив перший рейс з України. Близько 14:20 перший літак прилетів до столиці, а вже о 14:55 вирушив із київського аеропорту "Бориспіль" до берлінського "Шонефельду".

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2018 року CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" і генеральний директор аеропорту "Львів" підписали контракт про умови обслуговування Ryanair у цих аеропортах.

Тоді ж стало відомо, що Ryanair із жовтня відкриє 15 рейсів із України: 10 рейсів із Києва і 5 рейсів зі Львова з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка буде 40 євро.

Пізніше стало відомо, що перші рейси Ryanair з України почнуть виконуватися дещо раніше - вже з початку вересня з Києва до Берліна.

Зазначимо також, що прихід Ryanair до України вдався лише з другої спроби. Перша спроба 2017 року була невдалою через провал переговорів авіакомпанії з київським аеропортом "Бориспіль".