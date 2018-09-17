МАУ наступного року відкриває три нових маршрути

Також в період літньої навігації МАУ планує збільшити інтенсивність польотів на кількох вже існуючих напрямках.

В період літньої навігації 2019 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розширить географію польотів у Південно-Східній Європі та розпочне виконання власних прямих рейсів до Ізміра (Туреччина), Софії (Болгарія) та Бухареста (Румунія).

Як зазначає прес-служба авіакомпанії, запуск нових рейсів з Києва до Софії та Бухареста заплановано на початок літнього сезону – 31 березня 2019 року, а дістатися з Києва до Ізміра пасажири зможуть, починаючи з 15 червня 2019 року. Квитки можна придбати на сайті, в касах і контактному центрі авіакомпанії МАУ, а також у спеціалізованих агенціях.

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Зокрема, польоти з Києва до Софії виконуватимуться щоденно на регіональних літаках Embraer-145. Водночас на маршрутах Київ-Ізмір та Київ-Бухарест використовуватимуться середньомагістральні повітряні судна Boeing 737-800 Нового покоління.

Мінімальна вартість перельоту в один бік з урахуванням податків та зборів складатиме 591 гривню за умови завчасного бронювання.

Також в період літньої навігації МАУ планує збільшити інтенсивність польотів на вже існуючих напрямках. Зокрема, з 31-го березня 2019 року рейси між Києвом та Дніпром виконуватимуться тричі на день, між Києвом та Одесою – тричі на день, між Києвом та Будапештом – двічі на день.

«Плани компанії на 2019 рік передбачають подальше розширення географії польотів. Завдяки новим рейсам українці отримають можливість відвідати Болгарію, Румунію, а також відкрити для себе нові куточки Туреччини. В свою чергу, іноземні пасажири зможуть завітати до України або ж скористатися широкою маршрутною мережею МАУ з рейсами до міст Європи, Азії, Близького Сходу та Північної Америки зі зручною пересадкою в Міжнародному аеропорту «Бориспіль», - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, з червня 2018 року МАУ відновила прямі рейси між Києвом і Торонто.