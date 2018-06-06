МАУ з сьогоднішнього дня відновлює прямі рейси між Києвом і Торонто

Вартість перельоту Київ – Торонто в одну сторону становить від 8767 грн, в дорозі такий рейс близько 10 годин.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" сьогодні, 6 червня, здійснить перший рейс за маршрутом Київ - Торонто (Канада).

Про це повідомив президент авіакомпанії Юрій Мірошников на прес-конференції, присвяченій запуску першого рейсу.

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"Я приємно здивований і радий, що ми відновлюємо пряме сполучення з Канадою. Завдяки запуску рейсу ми зможемо зблизити дві країни фізично, адже ментально ці країни давно близькі", - сказав він.

За його словами, рейс в Торонто стикується з багатьма рейсами східного напрямку.

"Ми зробили так, що пасажири зможуть зручно подорожувати з Торонто в інші міста Америки", - сказав він.

Також Мірошников зазначив, що завантаження першого рейсу склало 224 пасажира з 261 місця в літаку.

Згідно прес-релізу, розданому журналістам, нові далекомагістральні рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – по понеділках, середах і суботах – на широкофюзеляжних літаках Boeing 767-300ER з трьома класами обслуговування: бізнес, преміум-економ та економічним.

Рейси з Києва буде відправлятися о 11:20, а з Торонто - о 23:15.

Час у дорозі з Києва до Торонто становить 10 годин 15 хвилин, у зворотному напрямку – 9 годин 50 хвилин.

Вартість перельоту Київ – Торонто в один бік з урахуванням податків і зборів становить від 8767 грн.

Як повідомляв УНІАН, з травня авіакомпанія МАУ відкрила рейси між Києвом і Делі (Індія).

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».