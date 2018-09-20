В Україні готуються видати 10-мільйонний біометричний паспорт

Президент Петро Порошенко заявив, що завтра в Україні видадуть 10-мільйонний біометричний паспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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Президент нагадав, що 1 вересня минув рік, як Угода про асоціацію з ЄС набула чинності у повному обсязі.

"Завтра Україна видає 10-мільйонний біометричний паспорт", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Безвізовий режим дозволяє українцям перебувати в державах ЄС до 90 днів впродовж кожного 180-денного періоду.

Загалом на сьогодні за біометричними паспортами громадяни України можуть відвідувати 117 країн.

За рік дії безвізового режиму з Європейським Союзом до країн ЄС за спрощеною процедурою виїжджали 555 тис. українців.