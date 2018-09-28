Ryanair скасував 250 рейсів по всій Європі через страйк бортпровідників
Ірландський лоукостер Ryanair 28 вересня 2018 року змушений був скасувати 250 рейсів по всій Європі через масштабний страйк бортпровідників.
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Так, члени екіпажів Ryanair з п'яти країн Європи (Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди і Португалія) оголосили про плани провести масштабний страйк 28 вересня ще в середині місяця. Пізніше до них приєдналися також бортпровідники з Німеччини.
При цьому в самій авіакомпанії Ryanair заявили, що 90% рейсів будуть працювати у звичайному режимі, а скасування торкнуться лише близько 35 тисяч пасажирів з 400 тисяч, повідомляє ВВС.
Співробітники ірландського лоукостера Ryanair проводять страйки у багатьох країнах Європи вже протягом декількох місяців. Вони вимагають поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати.
Зазначимо, з початку вересня 2018 року Ryanair почав здійснювати польоти з Києва до Берліна і в зворотному напрямку. При цьому згідно з інформацією на сайті аеропорту «Бориспіль», сьогоднішні «київські» рейси Ryanair виконуються за планом.