Члени екіпажів Ryanair анонсували масштабний страйк у п'яти країнах

До страйку приєднаються члени екіпажів з Італії, Португалії, Іспанії, Бельгії та Нідерландів.

Члени семи профспілок бортпровідників Ryanair з п'яти країн 28 вересня 2018 року проведуть 24-годинний страйк.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на представника бельгійської профспілки, до страйку приєднаються члени екіпажів з Італії, Португалії, Іспанії, Бельгії та Нідерландів.

Зазначимо, співробітники ірландського лоукостера Ryanair проводять страйки у багатьох країнах Європи вже протягом кількох місяців. Вони вимагають поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 12 вересня через страйк, оголошений пілотами і бортпровідниками Ryanair в Німеччині, ірландському лоукостеру довелося скасувати 150 рейсів.