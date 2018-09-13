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Члени екіпажів Ryanair анонсували масштабний страйк у п'яти країнах

15:42, 13 вересня 2018
Новини туризму
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Бортпровідники Ryanair з 5 країн оголосили страйк на 28 вересня / Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляє Reuters з посиланням на представника бельгійської профспілки, до страйку приєднаються члени екіпажів з Італії, Португалії, Іспанії, Бельгії та Нідерландів.

Зазначимо, співробітники ірландського лоукостера Ryanair проводять страйки у багатьох країнах Європи вже протягом кількох місяців. Вони вимагають поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 12 вересня через страйк, оголошений пілотами і бортпровідниками Ryanair в Німеччині, ірландському лоукостеру довелося скасувати 150 рейсів.

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Теги: #страйк#лоукостер#Ryanair#бортпровідник