Мандрівники назвали кращі готелі Дубая

Користувачі TripAdvisor назвали кращі готелі Дубая в різних категоріях.

Портал TripAdvisor назвав кращі готелі Дубая на основі відгуків користувачів зі всього світу.

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EmaarHospitality Group зайняла перше місце у всіх трьох категоріях - серед п'ятизіркових, чотиризіркових та тризіркових готелів, передає arabianbusiness.com. За повідомленнями TripAdvisor, це вперше, коли одна компанія була обрана більшістю користувачів у всіх трьох категоріях.

П'ятизірковий Address Dubai Marina займає перше місце серед 582 готельних закладів у Дубаї, Manzil Downtown лідирує серед чотиризіркових, а Rove Healthcare City - серед тризіркових. Інші чотири готелі під брендом Rove в Дубаї займають з 2 по 5-е місця в рейтингу тризіркових готелів.

Олів'є Харніш, генеральний директор Emaar Hospitality Group, сказав: «Найвищі оцінки на TripAdvisor, якими були удостоєні наші готелі, підкреслюють готовність наших партнерів створювати чудові та автентичні враження для гостей». «Ми дякуємо нашим гостям за їхні позитивні відгуки і конструктивний зворотний зв'язок і вважаємо це стимулом для подальшого вдосконалення нашого сервісу», - додав він.