На першому місці в рейтингу кращих виявився напрочуд недорогий готель

Готель Viroth's в Сиємреапі (Камбоджа), визнаний кращим готелем в світі за підсумками щорічної премії traveller's Choice. На підставі премії був складений рейтинг кращих готелів світу.

Читайте такожTripAdvisor позначатиме готелі, де були випадки зґвалтуванняДивно те, що доба проживання в Viroth's обійдеться гостю приблизно в $100, повідомляється на сайті про подорожі TripAdvisor.

Переможців обирали, грунтуючись на відгуках користувачів ресурсу. Наприклад, з 910 відгуків про Viroth's тільки 5% були негативними.

На другій сходинці опинився готель Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Ріці. Його бунгало і вілли, розташовані на території національного парку імені Мануеля Антоніо. Вартість проживання в ньому починається від $300 за ніч з особи. Позитивні відгуки залишили 92% постояльців.

Третє місце посів готель Umaid Bhawan Palace в індійському Джодхпурі. За ніч в справжньому палаці Умайд-Бхаван гостям доведеться заплатити більше $850. Готель приймає гостей з 1972 року, 93% відгуків про нього позитивні.

На четвертій і п'ятій позиціях знаходяться в'єтнамський Hanoi La Siesta Hotel & Spa (94% позитивних відгуків, від $100 за ніч) і мальдівський Gili Lankanfushi (94% хороших відгуків, від $2 500 на добу).

Крім того, в десятку кращих готелів потрапили італійський Belvedere, американський The Nantucket Hotel & Resort, французька La Reserve Paris, коста-ріканський Nayara Springs і в'єтнамський Hanoi La Siesta Hotel Trendy.