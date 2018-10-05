Нова грузинська авіакомпанія почала літати з Тбілісі до Києва

Завантаженість першого рейсу авіакомпанії MyWay Airlines становила 85,3%.

Завантаженість першого рейсу з Тбілісі (Грузія) до Києва (аеропорт «Бориспіль»), який відбувся сьогодні, нової грузинської авіакомпанії MyWay Airlines становила 85,3%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив фінансовий менеджер авіакомпанії Наталія Свілле.

«З Тбілісі до Києва прилетіли 145 пасажирів і приблизно стільки ж повернеться до Тбілісі. У літаку 170 місць. Це хороший показник для першого рейсу авіакомпанії", - сказала вона.

Також Свілле зазначила, що на даний момент планів щодо нових маршрутів з України немає.

«Ми плануємо додавати рейси до Європи з Тбілісі цієї зими. Також ми плануємо польоти в Індію і Китай. Але це буде пізніше», - сказала вона.

При цьому Свілле зазначила, що вже відкрито продаж квитків на європейські напрямки.

«Це Тбілісі-Рим і Тбілісі-Будапешт. Ці рейси стартують з жовтня», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines з 5 жовтня планувала запустити регулярні рейси за маршрутом Тбілісі (Грузія) - Київ (аеропорт «Бориспіль») - Тбілісі.

У червні грузинська авіакомпанія MyWay Airlines запустила регулярні рейси з Тбілісі і Батумі до Харкова.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія MyWay Airlines є грузинським перевізником, який базується в Тбіліському міжнародному аеропорту. MyWay Airlines входить до групи Hua Ling, заснованої в 1988 році в Китаї.

3 квітня 2018 року авіакомпанія здійснила свій перший рейс з Тбілісі до Тегерану. Польоти між Тбілісі і Тель-Авівом було оголошено 28 червня 2018 року.