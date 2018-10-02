Грузинська MyWay Airlines з 5 жовтня запустить регулярні авіарейси з Тбілісі до Києва

На початковому етапі авіакомпанія виконуватиме два рейси на тиждень, щопонеділка і щоп'ятниці.

Нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines з 5 жовтня запустить регулярні рейси за маршрутом Тбілісі (Грузія) - Київ - Тбілісі в аеропорт «Бориспіль», повідомила прес-служба аеропорту.

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Зазначається, що на початковому етапі авіакомпанія «Myway Airlines» виконуватиме два рейси на тиждень, щопонеділка і щоп'ятниці, на повітряному судні Boeing 737-800, а з 24 жовтня додасть ще один рейс по середах.

У прес-службі нагадали, що з 17 жовтня аеропорт «Бориспіль» також почне партнерство з відомою європейською авіакомпанією Brussels Airlines.

Як повідомляв УНІАН, у червні грузинська авіакомпанія MyWay Airlines запустила регулярні рейси з Тбілісі і Батумі до Харкова.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія MyWay Airlines є грузинським перевізником, який базується в Тбіліському міжнародному аеропорту. MyWay Airlines входить до групи Hua Ling, заснованої в 1988 році в Китаї.

3 квітня 2018 року авіакомпанія здійснила свій перший рейс з Тбілісі в Тегеран. Польоти між Тбілісі і Тель-Авівом було оголошено 28 червня 2018 року.