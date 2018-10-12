Авіакомпанія Singapore Airlines виконала найдовший рейс у світі

Раніше найдовшим рейсом вважався маршрут авіакомпанії Qatar Airways з Дохи у Окланд.

Авіакомпанія Singapore Airlines виконала найдовший безпосадковий рейс у світі.

Шлях із Сінгапура в Нью-Йорк довжиною 15 344 кілометра зайняв 17 годин і 52 хвилини, повідомляє lb.ua з посиланням на CNN.

Далекомагістральний авіалайнер Airbus A350-900ULR приземлився в п'ятницю о 05:29 за місцевим часом (12:29 за Києвом) в міжнародному аеропорту "Ньюарк". Він вилетів з Сінгапуру напередодні о 23:37 за сінгапурським часом (18:37 за Києвом).

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Літаки Singapore Airlines раніше вже літали по цьому маршруту, використовуючи літаки A340-500, але у 2013 році ціни на паливо (більше 110 доларів за барель) зробили маршрут нерентабельним. З тих пір польоти в Нью-Йорк виконувалися з пересадкою у Франкфурті, а в Лос-Анджелес - із пересадкою в Токіо або Сеулі.

Нагадаємо, що раніше найдовшим рейсом вважався маршрут авіакомпанії Qatar Airways з Дохи у Окланд (14 529 км).

Раніше УНІАН повідомляв, що авіакомпанія Singapore Airlines в кінці вересня отримала перший авіалайнер Airbus A350-900 в модифікації надвеликої дальності Ultra Long Range (ULR) і 11 жовтня запустить на ньому прямий рейс із Сінгапуру в аеропорт Нью-Йорка Ньюарк.