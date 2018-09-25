Singapore Airlines отримала наддалекий літак для запуску найдовшого рейсу в світі

Перші два літаки виконуватимуть рейси між Сінгапуром і Нью-Йорком, третій авіалайнер компанія задіє на лінії Сінгапур-Лос-Анджелес.

Singapore Airlines отримала перший авіалайнер Airbus A350-900 в модифікації надвеликої дальності Ultra Long Range (ULR) і 11 жовтня запустить на ньому прямий рейс із Сінгапуру в аеропорт Нью-Йорка Ньюарк.

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Цей рейс стане найдовшим у світі. Польоти на відстань 16 700 км будуть тривати близько 19 годин, передає avianews.com. Технічні можливості наддалекого A350-900 ULR дозволяють йому перебувати в повітрі до 20 годин.

Спеціально для нового маршруту авіакомпанія замовила спеціальну компонування салону без звичайного економ-класу - в літаку розміщені 67 крісел бізнес-класу і 94 крісла преміального економічного класу - всього 161 крісло при максимальній місткості для даної моделі 440 місць.

Для розвитку мережі наддалеких прямих маршрутів Singapore Airlines замовила сім A350-900 ULR.

Перші два літаки будуть виконувати рейси між Сінгапуром і Нью-Йорком, третій авіалайнер компанія задіє на лінії Сінгапур-Лос-Анджелес, польоти за якою розпочнуться 2 листопада.

Зараз Singapore Airlines обслуговує маршрут Сінгапур-Нью-Йорк з проміжною посадкою у Франкфурті, а Сінгапур-Лос-Анджелес - з посадками в Сеулі або Токіо.

Безпосадочні рейси Сінгапур-Нью-Йорк авіакомпанія здійснювала до 2013 року на літаках Airbus A340-500. Польоти були припинені після повернення даних повітряних суден їхньому виробнику - Airbus. Примітно, що першим A350-900 ULR присвоєно бортовий номер 9V-SGA, який раніше належав задіяному на маршруті в Нью-Йорк A340-500.

Літаки A350-900ULR є модифікацією базової версії A350-900. Збільшення дальності польоту Airbus зміг досягти шляхом зміни паливної системи повітряного судна, завдяки чому ємність існуючих паливних баків збільшилася на 24 тис. літра до 165 тис. літрів без установки додаткових баків.

Також у версії A350-900 ULR встановлені закінцівки крила більшого розміру для поліпшення аеродинаміки. Надалі їх планується встановлювати і на звичайні A350-900.