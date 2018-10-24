Стало відомо, які країни найбільше заробляють на туризмі

Україна заробила на іноземних туристах 1,261 млрд дол., що становить лише 0,2% доходів від туризму в європейських країнах.

Туристи витратили найбільше грошей у 2017 році в таких країнах, як США, Іспанія і Франція.

Відповідні дані за підсумками 2017 року опублікувала Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

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Так, США в 2017 році заробили на туристах 210,7 млрд дол., Іспанія – 68 млрд дол., а Франція – 60,7 млрд дол. Також у топ-10 потрапили Таїланд, Великобританія, Італія, Австралія, Німеччина, Макао (Китай) і Японія. Всі разом вони заробили 643,5 млрд дол., тоді як загальний показник доходів всіх країн світу від туризму склав 1,34 трлн дол. (+5% порівняно з попереднім роком).

Відвідували іноземні туристи в 2017 році найчастіше Францію (86,9 млн осіб), Іспанію (81,8 млн осіб) і США (76,9 млн осіб). Також до першої десятки найбільш відвідуваних країн потрапили Китай, Італія, Мексика, Великобританія, Туреччина, Німеччина і Таїланд. Всього відпочивати за кордон у 2017 році їздили 1,33 млрд чоловік, 51% з яких – жителі Європи.

При цьому Україну в 2017 році, за підрахунками UNWTO, відвідали 14,23 млн туристів, що на 6,7% більше, ніж роком раніше. Заробила Україна на них 1,261 млрд дол., що становить лише 0,2% доходів від туризму в європейських країнах (всього Європа заробила 519,232 млрд дол. на туризмі).

Водночас витрачали більше за всіх в міжнародних поїздках туристи з Китаю (257,7 млрд дол.), США (135 млрд дол.) і Німеччини (89,1 млрд дол.). Також добре витрачали гроші на туризм в 2017 році громадяни Великобританії, Франції, Австралії, Канади, Росії, Південної Кореї та Італії.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі кращі туристичні напрямки на 2019 рік.