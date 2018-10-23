Названі найкращі туристичні напрямки на 2019 рік

Професійні мандрівники визначили кращі туристичні напрямки у категоріях «Топ країн», «Топ міст», «Топ регіонів» і «Топ оптимальних варіантів».

Один з найбільш популярних міжнародних туристичних ресурсів Lonely Planet опублікував список кращих туристичних напрямків для відвідування в 2019 році.

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Рейтинг Lonely Planet складено на підставі думок професійних мандрівників у категоріях «Топ країн», «Топ міст», «Топ регіонів» і «Топ оптимальних варіантів».

Топ-10 найкращих країн для відвідування в 2019 році

Топ найкращих країн на 2019 рік очолила Шрі-Ланка. Експерти відзначають, що після десятиліть внутрішніх конфліктів до 2019 року країна зуміла розвинути туристичну інфраструктуру на належному рівні, при цьому надаючи можливості для відпочинку на будь-який смак. Особливо наголошується на екваторіальному кліматі Шрі-Ланки, багатій дикій природі, різноманітності культур і місцевій гостинності.

На другому місці в рейтингу опинилася Німеччина. Експерти відзначили традиційно високий рівень розвитку інновацій в країні, що робить її привабливою і водночас неймовірно зручною для туристів. При цьому в 2019 році радять приділити увагу таким містам, як Веймар, Дессау та Берлін, в музеях яких буде підготовлено спеціальні експозиції з нагоди 100-річчя архітектурного напряму Баухаус, зародження і розвиток якого пов'язано з цими містами.

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Замикає трійку лідерів Зімбабве. Експерти зазначають: незважаючи на те, що ця африканська країна найчастіше потрапляє в ЗМІ у зв'язку з не найкращими новинами, насправді вона вже давно неймовірно популярна серед туристів. При цьому Зімбабве вважається одним з найбезпечніших місць в Африці. Країна може запропонувати туристам гостинність, величезні природні парки, покриті густою рослинністю гори, стародавні руїни зі списку спадщини ЮНЕСКО і знаменитий водоспад Вікторія завширшки близько 1800 м і висотою 120 м.

Також до топ-10 кращих для відвідування країн потрапили Панама, Киргизстан, Йорданія, Індонезія, Білорусь, Сан-Томе і Прінсіпі, Беліз.

Топ-10 міст для відвідування в 2019 році

Топ-10 міст для відвідування в 2019 році очолила столиця Данії Копенгаген. На думку експертів, крім затишного скандинавського стилю і багатого культурного життя, данська столиця радує туристів дуже зручною інфраструктурою. А до 2019 року тут планують нарешті запустити нову лінію метро М3 – так званий «кільцевий маршрут», який суттєво спростить мандрівникам пересування по місту.

Другим у рейтингу опинився китайський Шеньчжень – найбільш інноваційне місто країни, який ще називають «Китайською Силіконовою долиною». Одночасно місто може запропонувати туристам насичене і сучасне нічне життя. Тут є розваги на будь-який смак – багата музична інді-сцена, затишні кафе, крафтові пивоварні, творчі райони і багато іншого.

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На третьому місці в списку міст виявився Нові-Сад – місто на півночі Сербії на березі Дунаю. Нині вважається другим за значенням містом Сербії, одночасно є затишним і економічно розвиненим. Нові-Сад названий молодіжною столицею Європи на 2019 рік – якраз до 20-річчя одного з найбільш популярних європейських музичних фестивалів EXIT festival.

Також до топ-10 міст на 2019 рік потрапили Майамі (США), Катманду (Непал), Мехіко (Мексика), Дакар (Сенегал), Сіетл (США), Задар (Хорватія) і Мекнес (Марокко).

Топ-10 регіонів для відвідування в 2019 році

Топ-10 регіонів на 2019 рік очолила італійська область П'ємонт, з трьох сторін оточена хребтами Альпійських гір. Експерти відзначають, що цей регіон, який став одним з головних центрів демократичного руху Італії, досить часто незаслужено ігнорується туристами, хоча йому безумовно є, що запропонувати.

Другу сходинку в рейтингу очолив гірський хребет Катскілл, розташований в північних Аппалачах в південно-східній частині штату Нью-Йорк в США. Є улюбленим місцем відпочинку жителів Нью-Йорка та інших міст. Особливо експерти звертають увагу на серпень 2019 року, коли в цьому районі буде відзначатися 50-я річниця легендарного фестивалю Вудсток, який вважається символом кінця «ери хіпі» і початку сексуальної революції.

Замикає трійку лідерів північне Перу, що є комбінацією мальовничих ступенів, колискою древніх культур і одним з найбільш «диких» ландшафтів в світі. Одночасно, враховуючи зростаючу популярність міста древніх інків Мачу-Пікчу, місцева влада почала активніше розвивати туристичну інфраструктуру на півночі країни, зокрема, завдяки відкриттю канатної дороги в Куелапе і збільшення кількості транспортних маршрутів з Ліми на північ.

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Також до топ-10 регіонів світу на 2019 рік виявилися Червоний центр (Австралія), високогір'я Хайленд (Шотландія), Далекий Схід (Росія), штат Гуджарат (Індія), провінція Манітоба (Канада), Нормандія (Франція) і Долина Ельке (Чилі).

Топ-10 найкращих напрямків для відвідування на 2019 рік

Кращим оптимальним варіантом для відвідування в 2019 році експерти визначили Південну долину Нілу в Єгипті. Саме це місце вважається флагманом повернення Єгипту до «вищої туристичної ліги» після терактів 2017 року, коли в країні ввели надзвичайний стан. Особливо популярними тут вважаються круїзи по Нілу, які крім першокласної інфраструктури пропонують туристам відвідування історичних і архітектурних пам'яток.

На другому місці опинилося польське місто Лодзь. Це амбітне постіндустріальне місто, третє за величиною в Польщі, на даний момент перебуває в стані швидкої трансформації. Колишні заводи та інші простори тут з шаленою швидкістю перетворюються на культурні, торгові та розважальні зони.

Третім у списку виявився Національний парк Грейт Смокі Маунтінс в США, що вважається природним об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Парк практично відновився після руйнівних лісових пожеж 2016 року і тепер туристи знову можуть потрапити на знамениту стежку Offload Tops Trail, звідки відкриваються неймовірні краєвиди.

Також до топ-10 найбільш оптимальних варіантів на 2019 рік потрапили тропічна держава Мальдіви, місто Х'юстон (США), Аргентина, Бангладеш, Албанія, Еквадор і Словенія.

Зазначимо, раніше були названі кращі туристичні напрямки на Різдво в Європі в 2018 році.