Копія "Титаніка" відтворить історичний маршрут у 2022 році (відео)

Мільярдер Клайв Палмер вирішив через 110 років після катастрофи відправити в рейс новий "Титанік".

Лайнер будує австралійська компанія Blue Star Line.

"Титанік II" буде спущений на воду в 2022 році та відтворить історичний маршрут з Великобританії до США.

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Довжина корабля буде 269 метрів, а ширина -28 метрів.

У ньому повністю відтворять інтер'єр оригінального "Титаніка", однак уже із застосуванням нових технологій. Щоб по-справжньому зануритися в атмосферу, пасажирам буде запропоновано одягти костюми початку XX століття.

Лайнер зможе перевозити 2435 пасажирів і 900 членів екіпажу.

Перший двотижневий рейс "Титанік II" здійснить з Сінгапуру в Дубай, звідки відправиться в Саутгемптон. Згідно з планами, також будуть відбуватися щотижневі рейси з Великобританії до США в літні місяці.

Вартість будівництва такого лайнера оцінюється в 500 млн доларів.