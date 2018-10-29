Копія "Титаніка" відтворить історичний маршрут у 2022 році (відео)
Лайнер будує австралійська компанія Blue Star Line.
"Титанік II" буде спущений на воду в 2022 році та відтворить історичний маршрут з Великобританії до США.
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Довжина корабля буде 269 метрів, а ширина -28 метрів.
У ньому повністю відтворять інтер'єр оригінального "Титаніка", однак уже із застосуванням нових технологій. Щоб по-справжньому зануритися в атмосферу, пасажирам буде запропоновано одягти костюми початку XX століття.
Лайнер зможе перевозити 2435 пасажирів і 900 членів екіпажу.
Перший двотижневий рейс "Титанік II" здійснить з Сінгапуру в Дубай, звідки відправиться в Саутгемптон. Згідно з планами, також будуть відбуватися щотижневі рейси з Великобританії до США в літні місяці.
Вартість будівництва такого лайнера оцінюється в 500 млн доларів.