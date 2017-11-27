Режисер "Титаніка" розповів, чому убив героя Ді Капріо

Режисер і сценарист фільму "Титанік" Джеймс Кемерон відповів на питання, чому героїня Кейт Вінслет не допомогла герою Ді Капріо уникнути смерті після катастрофи лайнера. В інтерв'ю виданню Vanity Fair він також розповів, що витратив два дні, щоб переконатися, що пліт з дверей дійсно врятує дівчину, передає РБК.

Читайте такожДжеймс Кемерон зізнався, що хотів вдарити Вайнштейна під час вручення "Оскара" за "Титанік"

"Відповідь дуже проста. Вона є на 147-й сторінці сценарію, де говориться, що Джек вмирає, ось так просто. Очевидно, що це художній задум: двері були досить великими, щоб витримати її, але недостатньо великими, щоб витримати і його", - сказав режисер і зазначив, що смішно обговорювати це питання через 20 років після виходу фільму. За його словами, така реакція на цю сцену показує, що фільму і герою Ді Капріо вдалося захопити аудиторію.

"Якби він вижив, кінцівка втратила би сенс. Фільм розповідає про кохання і розлуку, він повинен був загинути...", - пояснив Кемерон.

За його словами, він сам працював у воді приблизно два дні, щоб переконатися, що цей шматок дерева здатний витримати героїню Кейт Вінслет протягом трьох годин - саме через такий час її підібрала рятувальна шлюпка. "Джек у будь-якому випадку би помер, - підкреслив Кемерон. - Я вірив тоді і вірю зараз, що така ціна порятунку однієї людини".

Справжній "Титанік" затонув після зіткнення з айсбергом під час свого першого рейсу через Атлантику у 1912 році, жертвами катастрофи стали 1496 осіб.

Фільм "Титанік" вийшов у 1997 році. 13 років йому належав світовий рекорд за касовими зборами, який зумів побити тільки інший фільм Кемерона - "Аватар" у 2010 році. "Титанік" також отримав 11 "Оскарів".

Як повідомляв УНІАН, оновлений "Титанік" знову з'явиться в кінотеатрах до свого 20-річчя.