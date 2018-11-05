У Дубаї відкрився секретний нічний клуб

У районі Dubai Marina в Дубаї відкрився секретний мексиканський нічний клуб.

Строго секретний нічний клуб Cartel почав працювати в приморському районі Дубаю Dubai Marina.

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Він відкритий тільки дві ночі на тиждень – по четвергах і п'ятницях, а вхід до нього дозволений тільки за паролем, повідомляє timeoutdubai.com.

Танцювальний зал розрахований на 80 осіб, а діджеї грають з кабіни для «сповідей». У барі можна скуштувати будь-які напої і закуски, якими славиться Мексика.

Клуб «захований» над новим мексиканським рестораном і баром La Carnita. Тут немає VIP-столів або оксамитових мотузок. Замість них – низькі стелі, банкетне розсадження і дуже багато місця для танців. Всім, хто хоче забронювати стіл за телефоном, також необхідно знати секретний пароль.