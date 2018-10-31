У Дубаї пасажири зможуть зареєструватися на рейс "просто прогулюючись по аеропорту"

Система використовує поєднання технологій розпізнавання облич і райдужної оболонки очей.

Дубайська авіакомпанія Emirates готує до запуску першу в світі біометричну систему в Міжнародному аеропорту Дубаю, завдяки якій пасажири зможуть зареєструватися на свої рейси, «просто прогулюючись по аеропорту».

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Система використовує поєднання технологій розпізнавання облич і райдужної оболонки очей, передає arabianbusiness.com.

Обладнання для зчитування біометричних даних вже встановлено в Терміналі 3 на спеціальних реєстраційних стійках, в Emirates Lounge в Залі B, а також біля окремих виходів на посадку.

Після серії тестів Emirates найближчим часом почне випробування технології в інших ключових точках аеропорту - в залі реєстрації, залах і виходах на посадку, а після на стійках і виходах для транзитних пасажирів, і для свого сервісу оренди автомобіля з водієм.

Початково система обробки біометричних даних орієнтована на пасажирів першого і бізнес-класів, але надалі авіакомпанія має намір зробити її доступною для пасажирів і економ-класу. Крім того, технологія буде поширюватися і на інші аеропорти, крім Дубаю, а також на реєстрацію екіпажу.

За заявами авіакомпанії, система відстеження пасажирів також підвищить безпеку в аеропорту і дозволить авіакомпанії допомагати пасажирам, які спізнюються на рейси.