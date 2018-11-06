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Таїланд скасує візовий збір для українців

19:36, 06 листопада 2018
Новини туризму
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Таїланд скасує плату за візи для українців / Фото wikipedia.org / Rene Ehrhardt

Серед них і громадяни України. Як повідомляє Bangkok Рost у вівторок, 6 листопада, ця ініціатива покликана збільшити туристичний потік до країни.

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Зокрема, буде скасовано плату в розмірі 2000 батів (60 доларів) для іноземців з 21 країни, які прибувають в Таїланд на 15 днів. Тепер власники паспортів Андорри, Бутану, Болгарії, Китаю, Кіпру, Ефіопії, Фіджі, Індії, Казахстану, Латвії, Литви, Мальдів, Мальти, Мавританії, Папуа-Нової Гвінеї, Румунії, Сан-Марино, Саудівської Аравії, Тайваню, України та Узбекистану зможуть відвідати Таїланд без оплати візи.

За даними Імміграційного бюро Таїланду, кількість туристів, які отримують візи, продовжує знижуватися з січня 2016 року. Очікується, що ініціатива допоможе збільшити турпотік на 30%.

Рішення спрямовано також на повернення в країну китайських туристів, кількість яких скоротилася після корабельної аварії на Пхукеті, коли загинули 47 людей.

Згідно з інформацією міністерства туризму і спорту Таїланду, за дев'ять місяців 2018 року Таїланд відвідало 28,5 млн іноземних туристів (на 8,7% більше, ніж за той же період в минулому році). Вони витратили 1,4 трлн батів ($42,9 млрд), що на 10,9% більше, ніж за дев'ять місяців 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада набув чинності безвізовий режим України з Катаром. Громадяни можуть в'їжджати, перебувати, їхати перетинати транзитом територією держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість перебування не перевищуватиме 90 днів протягом 180 днів.

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Теги: #віза#туристи#Таїланд