Відсьогодні українці можуть без віз подорожувати до Катару

Перебувати у Катарі на умовах безвізу українці можуть максимум 90 діб протягом 180 днів.

Сьогодні, 2 листопада, набирає чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомили у прес-службі Міністрества закордонних справ.

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Відтепер громадяни України можуть без віз відвідувати Катар, однак перебувати у країні на таких умовах можна максимум 90 діб протягом 180 днів. Паспорти подорожуючих повинні бути чинними строком не менше 6-ти місяців з дати в’їзду на територію держави.

Громадяни, які мають намір в’їхати на територію Катару на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, повинні отримати візу.

"Відповідно до положень Угоди, громадяни України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними та небіометричними), і громадяни Держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в’їжджати, перебувати, виїжджати та перетинати транзитом територію держави іншої Сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, національна авіакомпанія Катару Qatar Airways у вересні 2018 року запустила версію свого офіційного сайту українською мовою.