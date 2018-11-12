Названі найбільш непунктуальні авіакомпанії жовтня

У жовтні українські авіакомпанії виконали вчасно 85,2% рейсів.

Міністерство інфраструктури України оприлюднило рейтинг найбільш пунктуальних українських та іноземних авіакомпанії, які виконували рейс з/до України у жовтні 2018 року.

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Згідно з даними на сайті Мінінфраструктури, найбільш пунктуальним у жовтні виявилося ПАТ «Мотор Січ» з показником 95,6% вчасно виконаних рейсів з 250. На другій сходинці опинилася «Роза Вітрів», яка вчасно виконала 93,4% рейси з 482. Замикає трійку лідерів МАУ з показником 86,6% з 3161 рейсу.

При цьому найменш пунктуальною виявилася авіакомпанія «Атлас Джет» (лише 53,8% вчасно виконаних рейсів з 13). Також до трійки українських авіаперевізників, які запізнюються найбільше, потрапили «Авіакомпанія Браво» (56,6% зі 136) та «Азур Ейр Україна» (63,9% з 216).

Загалом українські авіакомпанії у жовтні 2018 року виконали 4536 рейсів з/до вітчизняних аеропортів, з них вчасно – 85,2%.

Водночас одразу п’ять іноземних авіакомпаній виявилися на 100% пунктуальними – Qatar Airways (62 рейси), Ellinair (16), Bulgaria Air (9), Aegean Airlines (8) и Iraqie Airways (5).

При цьому найменш пунктуальними стали іспанська Vueling Airlines (лише 33,3% вчасно виконаних рейсів з 12), El Al Israel Airlines (50% рейсів з 52) та Ernest S.p.A (61,8% зі 102).

Загалом іноземні авіаперевізники здійснили у жовтні 2018 року 2723 рейси з/до аеропортів України, з яких вчасними виявилися 84,9%.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Кабмін дозволив проводити планові перевірки туроператорів. Це сталося після того, як у період літніх відпусток українські туристи стикнулися зі справжнім колапсом в аеропортах, коли чимало авіарейсів були затримані.