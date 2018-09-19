Кабмін дозволив проводити планові перевірки туроператорів

Мінекономрозвитку зможе невідкладно вживати заходів у разі порушення туроператорами ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності та позбавляти недобросовісних туроператорів ліцензії.

Кабінет міністрів дозволив Міністерству економічного розвитку і торгівлі проводити планові перевірки туристичних операторів на дотримання ліцензійних умов до кінця 2018 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив у середу, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Так, уряд включив Мінекономрозвитку до переліку контролюючих органів, на яких не поширюється дія мораторію на перевірки бізнесу, в частині надання міністерству права проведення планових перевірок дотримання туристичним бізнесом ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності.

Крім того, Кабмін увів нові критерії оцінки ступеня ризиків від здійснення туроператорами діяльності, що підлягає ліцензуванню.

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Періодичність здійснення Мінекономрозвитку перевірок туроператорів залежатиме від цієї оцінки з урахуванням: виду туроператорської діяльності (виїзний, в'їзний і внутрішній туризм), де виїзний туризм визначається з високим ступенем ризику; обсягу наданих туристичних послуг туроператором (кількість туристів, які скористалися туристичними послугами протягом року) що більша кількість споживачів послуг, то вищий ризик для них від діяльності туроператора; наявності протягом останніх трьох років порушень ліцензійних умов туроператором; наявності судового рішення про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг.

Відповідно до цього уряд також увів оцінку туроператорів за ступенем ризику їх діяльності з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма визначеними критеріями: від 41 до 100 балів - високий ступінь ризику, від 21 до 40 балів - середній ступінь ризику, від 0 до 20 балів - низький ступінь ризику.

«Зазначені зміни дозволять Мінекономрозвитку невідкладно вживати заходів у разі виявлення порушень туроператорами ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності та позбавляти недобросовісних туроператорів ліцензії на її здійснення», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України розробляє пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення у туристичній діяльності у зв'язку з частими затримками чартерних авіарейсів і шахрайством.

За даними Державної авіаційної служби України, за перший квартал 2018 року спостерігалося близько 3 тисяч затримок авіарейсів.