Відсьогодні українці не платитимуть візовий збір у Таїланді

До 31 січня 2019 року туристи з 21 країни зможуть не платити по прибутті в Таїланд 60 доларів.

Таїланд достроково скасував візовий збір для українців. Туристи не будуть сплачувати консульський збір після прибуття в Таїланд з 15 листопада, а не з 1 грудня 2018 року, як планувалося раніше.

Про це в Twitter повідомив посол України в Таїланді Андрій Бешта.

"До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Згідно з уточненим рішенням тайського уряду, вже з 15 листопада українці не будуть сплачувати консульський збір в розмірі близько 60 доларів за отримання туристичної візи по прибутті", - написав посол.

До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського Уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р. як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60$ за отримання туристичної візи по прибуттю! — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) November 14, 2018

Від сплати візового збору у розмірі 2000 батів (60 доларів) будуть звільнені власники паспортів Андорри, Бутану, Болгарії, Китаю, Кіпру, Ефіопія, Фіджі, Індії, Казахстану, Латвії, Литви, Мальдів, Мальти, Мавританії, Папуа-Нової Гвінеї, Румунії, Сан-Марино, Саудівської Аравії, Тайваню, України та Узбекистану. Пільговий режим поширюється на іноземців, термін перебування яких у Країні тисячі посмішок не перевищує 15 днів.

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За даними Імміграційного бюро Таїланду, кількість іноземних туристів продовжує знижуватися з січня 2016 року. Очікується, що ініціатива зі скасуванням візового збору допоможе збільшити турпотік на 30%. Згідно з офіційними даними, за дев'ять місяців 2018 року Таїланд відвідали 28,54 млн іноземних туристів, що на 8,7% більше, ніж торік за той самий період.

Втім, у Таїланді більше стурбовані підрахунком гостей з Китаю, які складають більшість відпочивальнеиків (на другому місці громадяни Південної Кореї, треті - росіяни).

У вересні країну відвідали майже 648 000 китайців, що на 14,89% більше, ніж торік. Однак у третьому кварталі їхній потік скоротився на 8,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це пов'язано з високою смертністю китайських громадян на курортах Таїланду. В 2016 року в країні загинуло 14 китайських туристів, у 2017-му - троє, а з початку нинішнього року - 9. Повідомляється, що в основному китайці гинуть під час відпочинку і розваг на воді.