Зараз в аеропорту "Київ" (Жуляни), куди авіакомпанія виконує рейси, є деякі фактори, що обмежують розвиток Wizz Air.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air веде переговори з аеропортом Бориспіль.

Про це заявив головний виконавчий директор Wizz Air Джозеф Вараді, пише LIGA.net.

"Ми відкриті для нових пропозицій, тому проводимо переговори не тільки з Борисполем, але й з іншими регіональними аеропортами", - заявив Вараді.

За його словами, зараз в аеропорту "Київ" (Жуляни), куди авіакомпанія виконує рейси, є деякі фактори, що обмежують розвиток Wizz Air.

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"Наприклад, короткі злітно-посадкові смуги. Ми поступово переоснащуємо наш флот новими літаками Airbus А321, які більші за Airbus А320. Сьогодні Жуляни здатні приймати тільки А320. Це питання потрібно буде вирішувати, тому керівництву потрібно буде інвестувати в аеропорт", - підкреслив Вараді.

Авіакомпанія Wizz Air є базовим перевізником для аеропорту "Київ" (Жуляни) і генерує для аеропорту від 40% до 50% пасажиропотоку і доходів, в залежності від періоду року.

Раніше УНІАН повідомляв, що угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, має намір відновити роботу української дочірньої компанії «Візз Ейр Україна» і отримати ліцензію українського авіаперевізника в наступному році.