Wizz Air має намір відновити роботу своєї української "дочки"

«Візз Ейр Україна» дозволить розширити мережу лоукост-маршрутів авіакомпанії до/з України завдяки інвестиціям у 2,5 млрд дол.

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, має намір відновити роботу української дочірньої компанії «Візз Ейр Україна» і отримати ліцензію українського авіаперевізника в наступному році.

Як повідомила прес-служба перевізника, про це заявив генеральний директор Wizz Air Джозеф Вараді на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

«Україна завжди була і залишається надзвичайно важливим ринком для Wizz Air. З початку нашої роботи тут у 2008 році ми перевезли 7 млн пасажирів на наших лоукост-маршрутах до та з України і, таким чином, стали провідним лоукост-перевізником на ринку. На підтвердження нашої відданості Україні і у відповідь на високий попит споживачів, Wizz готова найближчим часом істотно збільшити обсяг своїх інвестицій в країну. Зокрема, мова йде про відновлення роботи нашої української дочірньої компанії «Візз Ейр Україна», і тут ми розраховуємо на необхідну підтримку від представників української влади. Наша основна мета - пропонувати українським пасажирам більше можливостей для доступних подорожей як по Європі, так і за її межами», - цитує прес-служба Вараді.

Зазначається, що за результатами сьогоднішньої зустрічі «Візз Ейр Україна» має намір отримати ліцензію українського авіаперевізника вже в наступному, 2019 році.

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Згідно з повідомленням, учасники зустрічі обговорили законодавчі, регуляторні та економічні умови, необхідні для досягнення фінальних домовленостей в рамках довгострокової бізнес пропозиції. «Відновлення діяльності «Візз Ейр Україна» сприяло б розвитку української авіаційної галузі, забезпечуючи ефективні з точки зору витрат і якості пропозиції для подорожей для мільйонів українців і туристів, які хочуть відвідати Україну. Крім того, це дозволило б створити близько 6000 локальних робочих місць, як прямих, так і в суміжних галузях, і стимулювало б значний розвиток українського туризму та сфери послуг», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, відновлення «Візз Ейр Україна» дозволить розширити мережу лоукост-маршрутів авіакомпанії до/з України завдяки інвестиціям у 2,5 млрд дол., які будуть спрямовані на збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.

«Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії в Києві та інших регіонах України. В результаті, запланований обсяг перевезених пасажирів складе 6 млн на рік до 2025 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора Порошенко провів зустріч з керівництвом авіакомпанії Ryanair на якій авіакомпанія повідомила про плани за три-п'ять років інвестувати в Україну 1,5 млрд дол., збільшивши флот до 15 літаків і пасажиропотік до 5 млн осіб. Також сьогодні комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан оголосив про запуск з першого тижня квітня 2019 року п'яти нових напрямків з України.