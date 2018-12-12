В Одесі 16 грудня пройде дипломатичний різдвяний ярмарок

На дипломатичному ярмарку іноземні представництва запропонують найбільш популярні страви національних кухонь, оригінальні сувеніри, новорічні прикраси і проведуть благодійні акції.

В Одесі 16 грудня пройде 8-я дипломатичний різдвяний ярмарок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, ярмарок відкриється об 11:00 в концертно-виставковому комплексі Gorzal - в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка (вул. Маразліївська, 1).

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Відзначається, що в цьому благодійному ярмарку братимуть участь усі генеральні й почесні консульства, акредитовані в Одесі, національні культурні центри, міжнародні місії і організації.

«На дипломатичній ярмарку іноземні представництва запропонують найбільш популярні страви національних кухонь, оригінальні сувеніри, новорічні прикраси і проведуть благодійні акції. Перед відвідувачами також виступлять національні вокальні та хореографічні колективи», - повідомили в мерії.

Зібрані на ярмарку кошти будуть спрямовані на придбання медичного обладнання для пологового будинку № 5.

Організатор ярмарку - Одеський дипломатичний клуб при підтримці Міністерства закордонних справ України, Одеської міської ради та мера міста.

Вхід на виставку - вільний.

Час роботи з 11:00 до 19:00.

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