50 відтінків рудого. У Мукачеві відбувся Red hair Day

Дев’ять номінацій та понад пів сотні учасників – цьогоріч рудих на заході побільшало, у порівнянні з минулим роком. Вони зібралися не тільки з Закарпаття, але й із сусідніх областей – Львівської та Івано-Франківської. Особливість свята в тому, що воно об’єднує унікальних людей, кажуть організатори. Адже натуральних рудих на планеті всього від 1 до 2 відсотків. Тож такої концентрації рудоволосих, як на святі рудих, у звичайний день не зустрінеш, мабуть, ніде. Тут точно знайдуться всі 50 відтінків рудого, втілені у різних поколіннях!

Руді малята, мама й тато – як живуть рудоволосі?

Наймолодшим із присутніх цьогоріч на параді рудих у Мукачеві – рік і два місяці. Це – Михайлик і Дмитрик Кучинка. «Малюки із вогненним волоссям часто привертають увагу перехожих», – розповідають їхні батьки Оксана та Василь.

«У дитинстві я була руда, як Дімка – вогняна і кучерява. Звикла до численних поглядів перехожих та й чоловік, напевно, звернув на мене увагу через яскраве волосся. Зараз навіть чути не хоче, щоб я його фарбувала в інший колір. Приємно, коли всі звертають увагу та роблять компліменти. Впевнена, що руді люди – найщасливіші й найкрасивіші», – каже мама двійнят Оксана Кучинка.

У родині Ідярто руді всі: мама, тато, дві доньки, син, але найяскравіші із не просто золотим – мідним – волоссям чотирирічні двійнята-лисички Ліза та Емма. Розповідають, що насправді рудоволосі в роду у них ще з діда-прадіда.

«Про свято рудих ми дізналися від організаторів – ще торік просто на вулиці до мене підійшли і запросили з двійнятами до участі, – розповідає мама сімейства. – На них дуже часто звертають увагу, де б ми не були – навіть під час відпочинку на морі перехожі зупиняли і просили сфотографуватися. Цього року брали участь аж у п’яти номінаціях, в одній із яких і перемогли».

«Мідний принц» та «Бронзова Рапунцель»

Поки батьки розповідають про діток, починається власне конкурс. Організатори продумали різні номінації, аби заохотити рудоволосих взяти участь і, як кажуть, себе показати та на інших подивитися. По-осінньому атмосферно та яскраво, наче хтось пролив помаранчеву фарбу, що особливо виблискує під променями сонця, на сцені почали з’являтися учасники у різних номінаціях.

Тут тобі й «Бронзова Раунцель» (найдовше натуральне волосся у дітей) із косою завдовжки 110 сантиметрів, і «Червоний водоспад», власниця якого має найдовше фарбоване волосся, довжиною 67 сантиметрів. Найрудішу дівчинку та жінку обирали у номінаціях «Донька сонця» та «Вогняна панянка». Хлопців оцінювали у номінації «Мідний принц». А у категорії «Медова ідилія», в якій оцінювали пари, перемогу здобула... дівчинка з собачкою – теж рудою. Семеро рудих в одній родині – «Родина лисичок» цьогоріч була справді численною та яскравою! Окремо обирали «Руде сонечко» – найрудішу дитину до 10 років. Не оминули увагою, звісно, й чоловіків, яких оцінювали у категорії «Багряна борода».

Маленькі учасники демонстрували не тільки шевелюру, але й намагалися представити себе як найефектніше: розповідали вірші, співали пісні, сідали на шпагат, ставали на мостик, а переможець у одній з номінацій рудоволосий Марк Козар навіть здивував публіку танцем живота!

Концентрація рудих на метр квадратний

Подивитися на рудоволосих і долучитися до сонячного свята прийшли численні мукачівці та гості міста. Комусь було цікаво, що вийде з того параду, комусь просто хотілося відпочити в парку і заодно поїсти смачненького (зібрання рудих проходило в рамках Свята меду в Мукачеві), хтось приїхав виключно для того, щоб підтримати учасників.

Поліна Заболотна, уродженка Енергодара на Запоріжжі, приїхала підтримати рудоволосу сестру Марію, яка вчиться в Ужгородському національному університеті. Дівчина розповіла, що бачить таке свято вперше, хоча чула про нього багато: «Але такої концентрації рудих на метр квадратний ще не бачила! Вболіваю за сестру, вона торік здобула перемогу в одній з номінацій. Але якщо цьогоріч не візьме жоден приз, нічого страшного, вона все одно в мене найкраща й найрудіша!» – розповіла Поліна.

«Мені було просто цікаво прийти й побачити в одному місці велику кількість рудих, дуже подобається цей колір волосся, сама колись так фарбувалася», – розповіла УНІАН мукачівка Марія Лендєл.

Каже, тричі поспіль приходить на парад, щоправда, цьогоріч його чомусь скасували, і вулицями міста рудоволосі не йшли. «Це шкода. Зазвичай така хода дуже цікава і привертає багато уваги, не знаю, чому цьогоріч її скасували», – додала Марія.

В оргкомітеті теж не змогли дати чіткої відповіді на це питання, хоча дуже шкода – започаткована три роки тому ідея параду рудих привертала багато уваги не тільки мешканців міста чи області, а й туристів. І подібний парад, за умови належної організації, реклами та залучення спонсорів, міг би стати ще одним чудовим приводом приїхати в Мукачево на початку осені.

Що ж, побачимо, як буде наступного року, можливо, вдасться придумати щось справді грандіозне, щоб зібрати ще більшу кількість рудих. А з часом з’явиться в конкурсі-параді-ході й нова категорія – домашніх улюбленців. Адже рудих котів, собак, хом’яків теж вистачає.

Ксенія Шокіна