На Львівщині відкриють новий лижний маршрут на гору Ільза

16:27, 20 грудня 2017
Новини туризму
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Протяжність самого маршруту в одну сторону - 8,7 кілометрів, він розрахований на активних туристів.

Мальовничі карпатські стежки ведуть на вершину Ільзи / loda.gov.ua

23 грудня мешканці та гості Львівщини зможуть протестувати новий туристичний шлях - ознакований лижний маршрут на гору Ільза. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Відкриття туристичного маршруту стартуватиме з мандрівки на скітурах від смт. Славське, далі до гори Ільза і с. Волосянка - це протяжність нового лижного туру.

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Шлях на гору Ільза є унікальним, бо поєднує у собі одночасно піший та лижний туризм, що дозволяє користуватись ним увесь рік. Протяжність самого маршруту в одну сторону - 8,7 км. Він розрахований на активних туристів, які полюбляють піші мандрівки чи лижні походи. Мальовничі карпатські стежки ведуть на вершину Ільзи, де вже побудований гірськолижний бугельний витяг.

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Теги: #лижний маршрут на гору Ільза#новий лижний маршрут Славське