Двох українців, які потрапили під каменепад у горах Північної Осетії, доправили у лікарню у Владикавказі

Сьогодні зранку рятувальники здійснили евакуацію двох громадян України, які потрапили під каменепад у горах Північної Осетії. Їх госпіталізовано.

Про це повідомляє у Facebook Департамент консульської служби МЗС України.

«Зранку 4 серпня з перевалу Допах у Дигорській ущелині рятувальна служба здійснила евакуацію двох громадян України, які постраждали внаслідок каменепаду. Потерпілі госпіталізовані до клінічної лікарні міста Владикавказ», - йдеться у повідомленні.

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Решта українських туристів (п’ятеро осіб) у супроводі рятувальників здійснюють спуск до гірської туристичної бази, де їм буде надано необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН раніше, група туристів з Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, в результаті чого двоє постраждали.

"... розпочата рятувальна операція з надання допомоги туристичної групи з Одеси. Надійшла інформація, що група на перевалі Допах (Дигорський район) потрапила під каменепад", — йшлося у повідомленнях ЗМІ.