2017 рік став найбезпечнішим за всю історію авіації - експерти

За весь 2017 рік внаслідок авіакатастроф у світі загинули 67 осіб, що є найнижчим показником за всю історію авіації. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на нідерландську організацію Aviation Safety Network(ASN).

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За даними організації, з початку поточного року до полудня неділі 31 грудня у світі сталося 9 авіакатастроф, що призвели загалом до 67 смертей. Серед загиблих більшість (35 осіб) загинули від авіакатастрофи, перебуваючи на землі. Загалом у 2017 році авіакатастроф зазнали п'ятеро вантажних і чотири пасажирських літаки.

Для порівняння ASN наводить дані 2016 року: тоді сталося 16 катастроф, внаслідок яких загинули 303 особи.

"Починаючи з 1997 року, середня кількість авіакатастроф демонструвала стабільне та впевнене зниження, значною мірою завдяки посиленню заходів безпеки міжнародними авіаційними організаціями, як-от ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту), Flight Safety Foundation", - повідомив голова ASN Харро Рантер.

Станом на 31 грудня 2017 року минуло вже 398 днів з часу останнього інциденту з пасажирським авіалайнером і 792 дні з часу інциденту, який призвів до загибелі понад 100 осіб.

Враховуючи нинішній обсяг авіаперевезень, імовірність авіакатастрофи на пасажирському рейсі становить 1 до 9,2 млн.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Бангладеш зіткнулися два літаки.